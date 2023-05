Gianni Morandi ha cantato l’inno di Mameli in Senato

Incredibile: il Parlamento può essere un posto divertente, a volte. Oggi è stato celebrato il 75esimo anniversario del Senato, e per l’occasione Palazzo Madama ha invitato un ospite d’eccezione come Gianni Morandi.

Ad ascoltarlo c’erano proprio tutti, a cominciare ovviamente dal presidente dell’Aula, Ignazio Larussa, che ha consegnato al cantante la campanella che dà simbolicamente inizio alle sedute dell’Assemblea. E poi c’erano Sergio Mattarella, Giorgia Meloni, la senatrice a vita Liliana Segre, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il ministro della Difesa Guido Crosetto, i ministri degli Esteri Antonio Tajani, dell’Università Annamaria Bernini e del Turismo Daniela Santanché, oltre a una rappresentanza della Knesset israeliana con il presidente Amir Ohana, il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè.

Le immagini del presidente del #Senato, Ignazio La Russa, che canta l'inno italiano con Gianni #Morandi nell'Aula di Palazzo Madama durante le prove del concerto in occasione del 75esimo anniversario del #Senato della Repubblica e della Costituzione. pic.twitter.com/HJrzno7kvn — askanews (@askanews_ita) May 8, 2023

Morandi ha esordito cantando l’inno di Mameli, ma ha anche trovato spazio per qualche pezzo del suo repertorio, come Uno su mille e C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. L’ex conduttore di Sanremo ha eseguito anche una sua personale versione di Caruso. Qui potete ammirarlo in azione con Fratelli d’Italia.