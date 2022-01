Gianni Morandi, canzone su Facebook, rischia la squalifica da Sanremo 2022

Gianni Morandi come Fedez? L’anno scorso il cantante, in gara a Sanremo 2021 con Francesca Michielin, aveva fatto ascoltare pochi secondi di Chiamami per nome sui social. Quest’anno Gianni Morandi, o chi per lui, ha commesso una leggerezza simile. Rischia perciò la squalifica.

Come riportato dal sito All Music Italia, oggi è stato infatti pubblicato sul profilo Facebook di Morandi un video in cui si ascoltano parti di Apri tutte le porte, il pezzo scritto da Jovanotti che il cantante porterà a Sanremo 2022. La notizia ha cominciato a girare sui social e il video è stato poi cancellato. Si tratta di una sorta di backstage della registrazione della canzone lungo a quanto pare 13 minuti. Gira sui social un estratto di 40 secondi.

Il regolamento prevede che le canzoni non possano essere diffuse pubblicamente prima del festival, ma vari precedenti portano a pensare che l’errore possa essere perdonato. L’ultimo caso è quello citato di Chiamami per nome, ma ci sono altri precedenti, da Paola & Chiara alla coppia Loredana Bertè-Gigi D’Alessio. In tutti i casi è prevalsa l’idea che la diffusione sui social di frammenti, poi cancellati, non giustificasse la squalifica.

L’anno scorso a proposito del video diffuso da Fedez la direzione artistica del festival aveva deciso di non squalificare la canzone poiché«la durata dell’interpretazione nel video – postato e successivamente cancellato dall’artista – risulta essere estremamente ridotta e tale da non svelare di per sé il brano, che non può considerarsi diffuso e che mantiene quindi la caratteristica di novità richiesta dal regolamento della manifestazione».

Apri tutte le porte è prodotta da Mousse T, che nel video a proposito del pezzo parla di un feeling da vecchia soul music. Salvo squalifica, Mousse T eseguirà al festival la canzone con Morandi nel ruolo di direttore dell’orchestra. L’arrangiamento della canzone è curato con Riccardo Onori, che è anche co-autore della parte musicale, Gianluca Petrella e Saturnino. L’orchestrazione è di Davide Rossi.