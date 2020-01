Ghemon, guarda il video di ‘Questioni di principio’

Ghemon ha pubblicato oggi il video del suo ultimo singolo Questioni di principio. Diretto da Jacopo Ardolino, è girato in bianco e nero ed è ambientato a Milano.

«È un pezzo a cui tengo molto», ci ha detto Ghemon. «Ho maturato la coscienza di dire: sono succube di quello che dicono gli altri? Se li ascolto non sono io, se non li ascolto sono egocentrico. Il senso del pezzo è capire il potere delle scelte, di dire no quando ci va. Non è una cosa facile».

Questioni di principio anticipa il nuovo album di Ghemon Scritto nelle stelle che uscirà il 20 marzo per Carosello/Artist First. «Non è un disco felice, non è un disco triste. È il disco di un’altra vita. Con tutta la sua normalità, con le cose belle e quelle brutte. La sfida grande era raccontare la vita di tutti i giorni e quello che continuo a desiderare: essere vario. Volevo avere una tavolozza di colori da poter scegliere».