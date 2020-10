Ghali: «Il ricavato di ‘DNA Deluxe X’ verrà devoluto agli operatori dello spettacolo»

Ci sono due notizie che riguardano Ghali. La prima è che in novembre uscirà DNA Deluxe X, ristampa dell’album uscito nel febbraio 2020 di cui abbiamo parlato in questa lunga intervista. Il rapper lo ha annunciato ieri sera a X Factor. La nuova edizione sarà in pre-order a partire dal 2 novembre.

La seconda notizia ha a che fare con i lavoratori della musica colpiti dalla pandemia. «La vera figata», ha detto Ghali, «è che tutto il ricavato verrà devoluto agli operatori dello spettacolo che sono stati dimenticati».

L’ultimo estratto da DNA è Barcellona, di cui una decina di giorni fa è uscito il video girato in parte nel Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino.