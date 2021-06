Ghali ha pubblicato ‘Chiagne ancora’ con Liberato e J Lord

Sei mesi fa Ghali ha spoilerato il pezzo coi feat di Liberato e J Lord che ha pubblicato oggi. Alla fine del video di 1993 (1,7 milioni di visualizzazioni su YouTube), il rapper era in auto e ascoltava con gli amici un pezzo che iniziava con le parole “Lei sa che sono il king del quartiere, sa che ho delle hit in cantiere”.

Stanotte il pezzo è uscito e Ghali lo ha presentato su Instagram facendolo di nuovo ascoltare in auto con gli amici, fumando una canna. La canzone si intitola Chiagne ancora ed è prodotta da Ava.

Il rapper di Casoria ha presentato il pezzo su Instagram con il frammento del testo “Nu bastard comme me nun s’annammora maje”, Liberato si è limitato al classico “Liberato canta ancora”.

«Questo brano» ha detto Ghali «nasce sul divano di casa di Ava. Avevamo una strofa quasi freestyle e non sapevamo come proseguire. Quando ho chiuso gli occhi mi sono immaginato una voce: J Lord, artista napoletano che avevo scoperto da un po’. Abbiamo lavorato il brano da grandi artisti, incontrandoci e limando più volte le strofe come se fosse un pezzo di design. Sentito il ritornello mi sono immaginato subito la voce di Liberato artista che stimo moltissimo; mi suggestionava questo allineamento dei pianeti fra Baggio e Napoli».

«Questo pezzo ha avuto una genesi da laboratorio, molto artigianale e collaborativo, è sicuramente un modus operandi che utilizzerò anche in futuro».