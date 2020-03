Ghali ha girato il video di ‘Good Times’ durante la quarantena

La quarantena limita gli spostamenti ma non la creatività. E infatti oggi è uscito il nuovo video di Ghali, Good Times, girato in diretta su Instagram con i fan. Ragazzi, adulti e in qualche caso intere famiglie, che lo hanno seguito per tutto il pomeriggio, e che a più riprese hanno intonato i versi di Good Times. Insieme a loro, qualche guest star. Potete vederlo qui sopra.

«Voglio ricordare questo momento perché nel bene o nel male è un momento storico. Assistiamo a qualcosa di mai visto prima e che speriamo possa finire presto. Ne abbiamo parlato spesso, ed è arrivato il momento: questo video lo facciamo insieme, sperando sia una bel modo di passare questi lunghi pomeriggi».