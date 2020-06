Ghali farà un concerto in un drive-in

«Sono lieto di annunciarvi il mio primo concerto del 2020. Non vedo l’ora di suonare tutto l’album DNA dal vivo», ha scritto Ghali ieri sera su Instagram. Non si tratta di una performance tradizionale e non si terrà in Italia: il rapper si esibirà infatti in un drive-in tedesco.

Avverrà il 26 giugno al Drive & Park Autokino di Düsseldorf. Il prezzo per ogni auto, con a bordo fino a un massimo di cinque persone, è di 99 euro. Il biglietto comprendente un meet & greet è di 150 euro. Gli occupanti dell’auto devono appartenere a un massimo di due nuclei famigliari. Il pubblico sentirà il concerto sintonizzando la propria autoradio sulla frequenza 92,6 FM.

Venerdì scorso Ghali ha pubblicato MILF con il feat di Taxi B. Il pezzo fa parte del progetto DNA+, ovvero l’estensione con canzoni inedite della scaletta dell’album DNA. Il rapper ci ha parlato del disco in questa intervista.