Ghali è tornato: ascolta il nuovo singolo ‘Walo’

Ghali è tornato. Il rapper ha pubblicato questa notte Walo, il primo singolo estratto dal suo nuovo album. Ghali l’ha lanciato con una foto in cui è avvolto dalla bandiera della Tunisia e un piccolo video. Trovate tutto qui sotto.

Il nuovo album è pronto ma non ha ancora un titolo, ha detto Ghali su Instagram. «Se chiudo gli occhi rivivo tutto il processo e l’idea che molto presto sarà vostro mi fa staccare i piedi e volare». Qualche settimana fa il rapper era in America per chiudere le session, che ha raccontato così: «Dormo e mi sveglio ragionando sui brani. Sogno i concerti che faremo quando uscirà il disco e quando mi sveglio segno appunti e modifico la scaletta».

«Bevo un caffè, chiamo mi madre per sapere come sta e ogni volta realizzo che mi state facendo vivere tutto ciò che ho sempre sognato da bambino». E ancora: «DNA era un disco nato per essere portato in giro, per essere suonato e vissuto live e la pandemia purtroppo ha impedito tutto questo. Ma il vostro supporto non è mai mancato un giorno. Sono successe tante cose, ho tanto da raccontarvi ma riesco a farlo bene solo con le canzoni e sul palco. Voglio fare riflettere e divertire contemporaneamente le persone come ho fatto fin ora ma questa volta con il miglior album che io abbia mai fatto. È ora di iniziare un nuovo capitolo, spero solo non mi fermino ai controlli».