Ghali e Salmo insieme nel video di ‘Boogieman’

Manca ormai pochissimo all’inizio del Festival di Sanremo, dove il 7 febbraio Ghali presenterà il secondo estratto dal suo nuovo album DNA, in uscita prevista per il 20 di questo mese. Nel frattempo, in attesa di scoprire il nuovo singolo, oggi è uscito il video realizzato per Boogieman, primo anticipo di DNA nato dalla collaborazione con Salmo.

Realizzato interamente in reverse, il video rispecchia le atmosfere del brano, in cui un tappeto dance fa da sfondo al susseguirsi di immagini del testo, dove le rime che si rincorrono tra loro portano l’ascoltatore dentro un party in un club. Il brano, inoltre, parla di autenticità e di tutte quelle cose che facciamo per sentirci ciò che non siamo realmente, ironizzando nel ritornello con un #nonecool che rimane indelebile dal primo ascolto.

Ghali presenterà DNA dal vivo l’8, il 9 ed il 10 maggio 2020, per una serie di tre concerti evento in programma al Fabrique di Milano. «Ho viaggiato tanto in questi ultimi anni. Ho suonato su palchi importanti in diversi stati davanti a decine di migliaia di persone. Eppure nulla è come tornare a casa e sentire il calore della mia gente, dei fan più accaniti. La voglio il più vicina possibile al Fabrique, a Milano, a casa mia», ha detto Ghali parlando dei live.