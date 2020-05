Ghali e il video per Milano: «È il momento di seguire le regole»

C’è un nuovo video di Ghali, ma questa volta niente rap. È un video in cui l’artista racconta la sua città, Milano, pronta per cominciare con la famigerata fase 2. Dunque si riparte, e nel video ci sono le storie di 5 personaggi che ricominciano le loro vite attraversando i luoghi simbolo della città. Un passo alla volta: «Dobbiamo fare attenzione, non dobbiamo avere paura. Siamo in maschera, non siamo bendati». Un video realizzato insieme a Milano&Partners, l’agenzia di promozione della città di Milano e promosso dal comune. «È il momento di seguire le regole. Stiamo capendo il valore della libertà. E insieme siamo più umani che mai».