George Michael, ascolta il nuovo singolo postumo ‘This Is How (We Want You To Get High)’

È stato pubblicato This Is How (We Want You To Get High), la prima canzone postuma di George Michael. Il brano, infatti, sarà parte della colonna sonora di Last Christmas, il film ispirato proprio dalle canzoni della pop star scomparsa a Natale del 2016.

La canzone è stata trasmessa oggi per la prima volta su BBC Radio 2 durante The Zoe Ball Breakfast Show. “Il brano è stato registrato durante le ultime sessioni in studio di George, ed è il primo inedito dopo sette anni”, si legge sul comunicato che accopagna l’uscita di This Is How (We Want You To Get High). «I testi, scritti esclusivamente da George, raccontano della società e dei suoi mali, ritratti in maniera umoristica e autoironica come era sempre solito fare”.

Il film invece uscirà il 14 novembre e i protagonisti sono Emilia Clarke e Henry Golding. Qui potete vedere il trailer: