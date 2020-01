George Harrison, il manoscritto originale di ‘While My Guitar Gently Weeps’ sarà messo all’asta

Il manoscritto originale di George Harrison con il testo di While My Guitar Gently Weeps sarà messo all’asta, con la base di partenza fissata per 195mila dollari. Insomma, un prezzo anche modesto per portarsi a casa le bozze e gli appunti originali su cui Harrison scrisse una delle più belle canzoni nella discografia dei Beatles, pubblicata nel 1968 sul cosiddetto White Album.

Brano cui partecipò anche Eric Clapton, come ricordava lo stesso Harrison nel documentario The Beatles Anthology. «Stavo guidando tra le vie di Londra con Eric e gli dissi, “Hai da fare oggi? Perché non vieni in studio e registri per me questa canzone?».

Solo qualche settimana fa, inoltre, un paio di occhiali da sole indossati da John Lennon sono andati all’asta per oltre 130mila sterline – più di 150mila euro.