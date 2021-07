George Harrison, ascolta la demo inedita di ‘Cosmic Empire’

In vista della ristampa per il 50° anniversario di All Things Must Pass di George Harrison, è uscito il primo brano inedito della raccolta, la demo acustica di Cosmic Empire.

Prima delle sessioni di registrazione dell’album del 1970, durate sei settimane, Harrison trascorse due giorni – il 26 e 27 maggio 1970 – a registrare 30 canzoni agli Abbey Road Studios di Londra. Il primo giorno, insieme a Ringo Starr e al bassista Klaus Voorman, lavorò su 15 brani. Il secondo, da solo, lavorò ad altri 15 insieme al produttore Phil Spector. Cosmic Empire arriva proprio da quel secondo giorno.

Di queste 30 demo, 26 sono rimaste inedite per oltre 50 anni. Fino alla ristampa di All Things Must Pass, appunto, in uscita il 6 agosto. Nel box set per il 50° anniversario tutti le 30 demo, incluse sia le canzoni dell’album che i gli inediti come Going Down to Golders Green, Dehra Dun, Sour Milk Sea, Om Hare Om, Window Window, Beautiful Girl, Mother Divine e Nowhere to Go.

La massiccia ristampa – prodotta da Dhani Harrison – include anche alternative take, jam session e chiacchiere in studio tra Harrison e molti dei musicisti – Peter Frampton, Billy Preston, Dave Mason, Eric Clapton e gli altri Dominos – che hanno contribuito all’album. La ristampa è già disponibile per il preorder.

