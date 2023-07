Geolier, Venerus, Cosmo e Noyz Narcos arrivano in Romagna con OLTREaMARE Festival 2023

Dopo una kermesse bolognese strepitosa, OLTRE Festival l’ha fatto di nuovo, o meglio, ha raddoppiato, e si appresta ad arrivare in Romagna con OLTREaMARE Festival. Dopo i giorni della Bolognina, l’appuntamento è al Beky Bay di Bellaria/Igea Marina (Rimini) dal 28 al 30 luglio, per tre giorni di grande musica all’insegna dell’estate, del mare, e del divertimento. La missione, come sempre, è una sola: condividere uno spazio inedito, per rompere i confini e andare, appunto, “oltre” la quotidianità, unendo punti lontanissimi. OLTREaMARE lo fa a partire dalla musica, e da una selezione di musicisti eclettica e di assoluta qualità.

Se infatti il capoluogo emiliano ha ospitato Carl Brave, Rosa Chemical, Rose Villain, Verdena, Naska, Barkee Bay, Noyz Narcos, Nitro, BNKR44, Fuera, Kid Yugi e Brenno, a Rimini la squadra si allargherà con ospiti come Geolier, il rapper napoletano che, dopo aver conquistato la vetta della Top Albums Debut Global di Spotify, è entrato al primo posto delle classifiche Top Album e Top Singoli della FIMI con il suo ultimo album Il coraggio dei bambini. A lui è affidata la serata inaugurale del 28 luglio. Sul palco anche Kid Yugi e 18K, astri nascenti del rap contemporaneo tutto italiano.

Si continua il 29 luglio con Venerus, pronto a portare in Romagna le atmosfere magiche e senza compromessi del suo ultimo album, Il segreto. La serata prosegue con il dj set di Cosmo, re dell’estate più volte consacrato. Si promettono amore e danze scatenate all’insegna della sperimentazione e dell’unione di generi musicali, tratto che da sempre accomuna i pur diversi Venerus e Cosmo, e che li rende ospiti perfetti per OLTREaMARE Festival.

Per il giorno di chiusura, 30 luglio, si prevedono invece grandi ritorni dall’appuntamento felsineo, con Nitro e Noyz Narcos a calcare le scene. C’è, però, una novità: le loro performance saranno aperte da un’altra giovanissima, Ele A, rapper ticinese classe 2003 che, quest’estate, si sta facendo parecchio notare per il suo flow preciso, old school, e i testi attualissimi con cui racconta la vita dei giovani e di chi vuole sfondare nella musica.

A suggellare la partenza di OLTREaMARE Festival sono le parole del direttore artistico Amedeo Sole: «OLTRE 2023 si propone di essere un’edizione completamente fluida, che supera le etichette e i preconcetti legati al genere musicale, ritagliandosi uno spazio oramai consolidato tra i maggiori festival italiani e che quest’anno porterà sul palco più di 20 nomi di riferimento per la scena italiana tra Bologna e la Romagna».

I biglietti per OLTREaMARE Festival 2023, sia in abbonamento che per le singole giornate, sono disponibili sui circuiti TicketOne e Boxerticket.

OLTREaMARE:

28 luglio: Geolier + Kid Yugi + 18K (Boxer – TicketOne)

29 luglio: Venerus + Cosmo dj-set (Boxer – TicketOne)

30 luglio: Noyz Narcos + Nitro + Ele A (Boxer – TicketOne)