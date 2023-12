Geolier ha annunciato un concerto allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli

Storie

Lettera d'amore di Geolier per lo scudetto del Napoli: «Ce lo meritiamo, guagliù»

Il rapper che ha riportato Napoli al centro della scena ha scritto una lettera per festeggiare il tricolore, e ha affidato a Rolling Stone la sua pubblicazione. «Ho raccontato di ragazzi che entrano in galera a vent’anni e che, quando escono, hanno già i capelli bianchi, di bambini come me che hanno iniziato a lavorare prestissimo saltando un pezzo di infanzia: mi piace pensare che questo scudetto sia soprattutto il loro»