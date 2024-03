Geolier e Ultimo insieme in un nuovo brano in napoletano, ‘L’ultima poesia’

Dopo Sanremo i complimenti per Geolier erano arrivati da artisti esteri come Rick Ross e Bob Sinclair. La prima collaborazione post-sanremese di Geolier invece ha sorpreso un po’ tutti: il rapper di Secondigliano ha infatti scelto di unire le forze con Ultimo.

Geolier, Ultimo - L'ULTIMA POESIA (Visual Video)

L’ultima poesia, così il titolo del brano uscito oggi, è una ballad d’amore dal sapore urban prodotta da Takagi & Ketra in cui entrambi gli artisti cantano in napoletano che se per te Geolier è la norma per Ultimo è una prima volta. I due sono uniti da una grande amicizia e, dopo l’ultimo Sanremo, anche da un secondo posto alla kermesse della canzone italiana molto discusso. Sulla traccia non hanno rilasciato dichiarazioni, limitandosi a pubblicare un video che li ritrae in studio mentre suonano il brano in versione pianoforte e voce.