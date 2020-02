Genova, il mare e gli Ex-Otago sono i protagonisti dell’episodio di ‘Luoghi, suoni e parole’

«Siamo gli Ex-Otago, veniamo da Genova e ci siamo formati nel 2002 con l’obiettivo di fare musica pop». Inizia così il trailer del nuovo episodio di Luoghi, suoni e parole, format prodotto da TIMVISION e Rolling Stone in cui i protagonisti della canzone italiana si raccontano in prima persona ripercorrendo la strade delle loro città, dove tutto è cominciato, dove sono diventati adulti e artisti.

«Genova è una città che troppo spesso si guarda indietro. Noi siamo qui per raccontare, anche in modo goffo, il presente» dice Maurizio Carucci, voce della band. «La nostra musica è come un minestrone alla genovese cucinato da uno chef peruviano», aggiunge Francesco Bacci. E per conoscerli meglio siamo stati un po’ con loro, tra i vicoli della loro città, dove hanno trovato l’ispirazione per le loro canzoni, e dove è cominciato tutto.

Dopo essere stati a Milano in compagnia di Nina Zilli e Max Pezzali, continuano le monografie degli artisti italiani che ripercorrono la loro storia tra ricordi, incontri, racconti inediti e personali di un luogo. Il tutto arricchito da performance live. Qui trovate l’episodio completo, buona visione.