Gene Simmons: «Gli artisti hip hop non dovrebbero entrare nella Rock and Roll Hall of Fame»

«Gli artisti hip-hop non dovrebbero fare parte della Rock and Roll Hall of Fame». Queste le parole di Gene Simmons che, ancora una volta, ha criticato il sistema di selezione della Rock and Roll Hall of Fame.

In un’intervista per il podcast LegendsNLeaders, il leader dei Kiss, ha voluto dire la sua sulla questione. «Non è la mia musica, non vengo dal ghetto, non parla la mia lingua», ha sottolineato Simmons. «L’hip hop non appartiene alla Rock and Roll Hall of Fame, così come l’opera o le orchestre sinfoniche… Come mai la New York Philharmonic non entra nella Rock and Roll Hall of Fame? Perché si chiama Rock and Roll Hall of Fame!».

Simmons, che è stato inserito nella hall of fame nel 2014 con i Kiss, ha poi parlato della discussione con Ice Cube sulla questione. «Ice Cube e io abbiamo avuto uno scambio di battute. È un ragazzo brillante e rispetto quello che ha fatto. Lui dice che è tutto parte delle “spirito” del rock and roll…». Il riferimento è a una dichiarazione di qualche tempo fa di Cube, in cui il rapper aveva detto la sua sulla questione: «Il rap è un pezzo di rock and roll, ma al suo interno c’è anche un pezzo di soul, di R&B, di blues. Il rap cattura lo spirito del rock and roll. I rapper e i ragazzi che fanno rock and roll catturano lo stesso spirito».

Simmons, ribatte così: «Ice Cube, Grandmaster Flash e tutti questi ragazzi sono nella Rock and Roll Hall of Fame. Vorrei solo sapere: quand’è che i Led Zeppelin entreranno nella Hip Hop Hall of Fame? La musica ha delle etichette perché descrive un approccio. In generale, il rap e l’hip hop sono un’arte della parola. Poi ci si aggiunge un ritmo e qualcuno inventa una frase musicale, ma è verbale. Ci sono alcune melodie, ma in generale è una cosa verbale».