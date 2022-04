Gene Simmons: «Bono e Beyoncé sverrebbero dopo mezz’ora nel mio costume di scena»

Gene Simmons ha parlato in un’intervista concessa a ET della resistenza fisica necessaria per esibirsi con i Kiss, dicendo che nessuna delle grandi rockstar e popstar, da Bono a Beyoncé, passando per Bruno Mars e Mick Jagger, resisterebbe più di mezz’ora nei suoi panni.

La band, com’è noto, è impegnata nell’End of the Road, il tour dell’addio che toccherà l’Arena di Verona l’11 luglio. «Siamo in giro da quasi cinquant’anni, mai avremmo pensato di andare avanti tanto a lungo», ha detto il bassista, 72 anni, spiegando che i Kiss hanno capito che era il momento di «scendere dal ring» da campioni: «Nessuno vuole essere ricordato come il tipo che continua a combattere troppo a lungo e a cui fanno il culo. Devi smettere finché sei il campione».

Tra le altre cose, il musicista ha spiegato cosa ci vuole per reggere alla sua età lo show spettacolare dei Kiss: «Niente droga, né alcol, né fumo. Via quelle cazzate rock’n’roll. Vado quasi tutti i giorni a fare passeggiate con Shannon, ci facciamo quasi cinque chilometri al giorno».

A proposito della forma fisica necessaria per salire sul palco dei Kiss ha spiegato quanto pesa il costume di scena che indossa: «Adoriamo Jagger, Bruno Mars, Bono e tutti gli altri, sono dei grandi, ma prova a metterli nei miei panni. Metti il mio costume di scena a Beyoncé: zeppe dai 18 ai 20 centimetri, stivali che pensano ognuno come una palla da baseball, il costume, le borchie, la pelle e la corazza che pesa all’incirca 18 chili. Lo strumento e le borchie pensano solo loro più di cinque chili. Devi sputare fuoco e librarti in aria, il tutto per due ore. Sverrebbero dopo la prima mezz’ora».