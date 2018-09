Gazzelle, in arrivo il nuovo singolo ‘Tutta La Vita’

Dopo l’album d’esordio Superbattito che l’ha portato in tour sui principali palchi italiani, Gazzelle ha annunciato oggi l’arrivo di un nuovo singolo, intitolato Tutta la vita e primo anticipo del secondo lavoro in studio.

Il brano è una ballad intima dalle tonalità amare, dove il cantautore getta uno sguardo cinico e autoironico sulla solitudine della quotidianità di ognuno. «C’era odore di vernice fresca, e le tende erano così lunghe che si arrotolavano sul pavimento nuovo, mai calpestato prima, nell’airbnb in cui stavo dormendo a Milano per qualche motivo che non ricordo. Mi sembrava il posto perfetto per scrivere questa canzone, e anche il posto più sbagliato», ha detto Gazzelle, parlando della genesi di Tutta la vita.

Con il singolo, inoltre, Gazzelle annuncia il ritorno sui palchi con due date fissate nei palazzetti più importanti d’Italia: venerdì 1 marzo 2019 al Mediolanum Forum di Milano e domenica 3 marzo 2019 al PalaLottomatica di Roma. I biglietti saranno disponibili su Ticketone.it a partire dalle ore 10.00 di venerdì 14 settembre 2018 e in tutte le rivendite autorizzate Ticketone dalle ore 10.00 di lunedì 17 settembre 2018.