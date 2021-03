Garbage: il nuovo album è ’No Gods No Masters’, ascolta il primo singolo

I Garbage hanno annunciato un nuovo album, il settimo della loro discografia. Si intitola No Gods No Masters, uscirà l’11 giugno per Stunvolume/Infectious Music ed è prodotto insieme a Bill Brush, storico collaboratore del gruppo. Shirley Manson descrive il disco come «un tentativo di trovare un senso al mondo caotico in cui viviamo. È l’album che sentivamo di dover incidere in questo momento». In più, è «altamente influenzato dalla numerologia: le sette virtù, i sette dolori e i sette peccati capitali».

I Garbage hanno anche pubblicato il primo singolo estratto, The Men Who Rule the World. È una canzone di protesta feroce, potente, con un testo che parla di razzismo, sessismo, misoginia. Il disco uscirà anche in versione deluxe, arricchita da cover di classici del rock – Starman di David Bowie e Because the Night di Patti Smith e Bruce Springsteen – e da brani rari del gruppo. Ecco copertina e tracklist:

No Gods No Masters

The Men Who Rule the World

The Creeps

Uncomfortably Me

Wolves

Waiting for God

Godhead

Anonymous XXX

A Woman Destroyed

Flipping the Bird

No Gods No Masters

This City Will Kill You

No Gods No Masters deluxe edition:

The Men Who Rule the World

The Creeps

Uncomfortably Me

Wolves

Waiting for God

Godhead

Anonymous XXX

A Woman Destroyed

Flipping the Bird

No Gods No Masters

This City Will Kill You

No Horses

Starman

Girls Talk feat. Brody Dalle

Because the Night feat. Screaming Females

On Fire

The Chemicals feat. Brian Aubert

Destroying Angels feat. John Doe & Exene Cervenka

Time Will Destroy Everything