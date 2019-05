Florence + The Machine, guarda la prima performance dal vivo di ‘Jenny of Oldstones’

I Florence + The Machine hanno suonato il brano tratto dalla colonna sonora di Game of Thrones, Jenny of Oldstones, per la prima volta live, dedicando la canzone ad Arya Stark. Trovate il filmato in testa all’articolo.

La band londinese ha rilasciato il brano speciale il mese scorso, dopo il debutto durante il secondo episodio della stagione finale dello show. Florence Welch è stata contattata personalmente dai creatori dello show ed è l’unica artista che compare ufficialmente nella soundtrack della stagione 8.

Ora Jenny of Oldstones ha avuto la sua prima performance live. La canzone è stata suonata al FORM Arcosanti festival in Arizona, dove i Florence + The Machine erano gli headliner nel week end.

Prima della performance, Florence Welch ha detto al pubblico: “Vorrei dedicare questa canzone ad Arya Stark”. L’amico e collaboratore di lunga data Kelsey Lu è apparso sul palco per la traccia, che ha anche suonato su 100 Years e How Big, How Blue, How Beautiful.

Parlando di Jenny of Oldstones in occasione dell’uscita, Welch ha dichiarato: “La musica celtica è sempre stata nel mio sangue. La magia e il rituale di Game of Thrones, per non parlare dei costumi, mi hanno sempre attratto. Sono onorata di far parte della stagione finale”.