Gaetano Curreri degli Stadio ha avuto un malore ed è ricoverato in terapia intensiva. L’aggiornamento: «Adesso sta bene»

***Aggiornamento delle 14.30***



«Siamo veramente felici di comunicarvi che Gaetano ha superato brillantemente l’infarto e adesso sta bene». Come promesso, l’aggiornamento sulle condizioni di Curreri arriva direttamente dall’account Facebook ufficiale degli Stadio.

«L’abbiamo sentito via telefono e ringrazia tutti per l’affetto e le belle parole spese per lui», si legge nel post. «Ci uniamo anche noi ai suoi ringraziamenti che condividiamo pienamente, in queste ore difficili il vostro supporto ci ha aiutato tanto, vi teniamo aggiornati. Grazie ancora».





Intanto sui social sono arrivati messaggi di sostegno da diversi nomi della musica, a partire da Vasco.



*******



Gaetano Curreri, leader degli Stadio, è ricoverato in terapia intensiva dopo essere stato colpito da un malore durante un concerto a San Benedetto del Tronto. La notizia è stata confermata dal gruppo con un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale: «Ciao a tutti: come sapete, Gaetano ha avuto un malore, in questo momento è in terapia intensiva ed è stabile. Domani appena avremo notizie più precise vi terremo informati su questa pagina. Grazie a tutti per l’affetto. Buonanotte».







Venerdì 30 luglio Curreri si stava esibendo con i Solis String Quartet, quando, arrivato agli ultimi brani della scaletta (stava per cantare Piazza Grande di Lucio Dalla), non è più riuscito a leggere il testo e si è accasciato, subito sostenuto da amici e musicisti. Alcuni medici presenti tra il pubblico sono immediatamente saliti sul palco per i primi soccorsi. E lo spettacolo è stato sospeso per permettere al personale del 118 di prestargli le prime cure. Poi la corsa all’ospedale Mazzone di Ascoli Piceno.



Nel 2003 Curreri era stato colpito da un ictus, mentre si trovava ad Acireale. Nel 2019 un nuovo malore, ma per fortuna senza conseguenze serie.