News Musica

Elio: «La musica di oggi non è peggiore di quella di prima, la musica di oggi non esiste»

In quanto al rap, «non è musica, ma nel 90% dei casi un assemblaggio di roba preesistente fatto da gente che non sa suonare. Ma non è tutto così, sul palco con me ci sono dei ventenni che suonano come dei draghi»