Fuori dalla polizia per essersi finto in servizio per andare nel backstage

Si finge in servizio per andare nel backstage e la paga. Il fattaccio è accaduto quasi due anni fa, ad agosto 2021 all’All Points East, un festival che si tiene a Londra, ma le conseguenze si sono viste solo di recente.

Secondo quanto riporta la Hackney Gazzette, il 28 agosto 2021 l’agente Hasnain Awan era di servizio al festival in Victoria Park dove è entrato con un regolare bracciale. Il giorno dopo era di riposo, ma è tornato al festival con un amico. Al posto di pagare i due biglietti, l’agente ha finto di essere ancora impegnato con le forze dell’ordine e di avere smarrito il bracciale. Ne ha chiesto uno nuovo e l’ha dato all’amico.

Verso le 2 del pomeriggio Awan ha cercato di entrare nel backstage mostrando il distintivo, ma è stato fermato da un sovrintendente di polizia.

Lo scorso 5 maggio si è tenuta un’udienza della polizia durante la quale è stato accertato che l’agente ha commesso una grave violazione. «Ha mentito in più di un’occasione per interesse personale» sapendo «esattamente quel che faceva». In un primo momento ha negato e «ha fornito una versione alternativa dei fatti che, date le sue successive ammissioni e scuse, si è dimostrato essere falsa».

Morale: l’agente sarebbe stato cacciato dalla polizia se non avesse dato di sua spontanea volontà le dimissioni a febbraio di quest’anno. Cosa non si farebbe per un pass all-areas…