Freddie Mercury avrebbe una figlia segreta: lo sostiene una nuova biografia

Una nuova biografia sostiene che Freddie Mercury abbia una figlia segreta. Il libro, intitolato Love, Freddie, che esplora la vita del defunto frontman dei Queen, racconta che la bambina sarebbe stata concepita accidentalmente durante una relazione con la moglie di un amico nel 1976. E prosegue affermando che Mercury mantenne uno stretto rapporto con la ragazzina fino alla morte, avvenuta nel 1991, visitandola regolarmente e consegnandole 17 volumi di diari personali molto dettagliati, che lei avrebbe mantenuto segreti. Soltanto la cerchia ristretta di Mercury sarebbe stata a conoscenza dell’esistenza della figlia.

La donna – che nel libro viene chiamata solo B., ora ha 48 anni e lavora come operatrice sanitaria – ha condiviso i diari con l’autrice della biografia Lesley-Ann Jones. Secondo il Daily Mail, il libro riporta le motivazioni che avrebbero spinto B. a condividere i diari dopo 30 anni, scrivendo: “Dopo più di tre decenni di bugie, speculazioni e distorsioni, è tempo di lasciare che Freddie parli”.

“Coloro che sapevano della mia esistenza hanno mantenuto il loro più grande segreto per lealtà nei confronti di Freddie”, continua. “Il fatto che io scelga di rivelarmi a metà della mia vita è una decisione mia e solo mia. Non sono mai stata costretta a farlo”.

“Lui ha affidato a me, sua unica figlia e sua parente più prossima, i suoi diari privati, la registrazione scritta dei suoi pensieri più intimi, dei ricordi e dei sentimenti su tutto ciò che aveva vissuto”.

“Abbiamo avuto un rapporto molto stretto e affettuoso fin dal momento della mia nascita e durante gli ultimi 15 anni della sua vita”, si legge in una lettera scritta a mano. “Mi adorava. Le circostanze della mia nascita possono sembrare, per la maggior parte delle persone, insolite e persino oltraggiose”.

“Non dovrebbe sorprendere. Non ha mai sminuito il suo impegno ad amarmi e a prendersi cura di me. Mi ha amato come un bene prezioso”.

Al Daily Mail Jones ha dichiarato di essere stata avvicinata per la prima volta da B. tre anni fa: “Il mio istinto mi ha portato a dubitare di tutto, ma sono assolutamente certa che non sia una fantasia. Nessuno avrebbe potuto fingere tutto questo. Perché avrebbe dovuto lavorare con me per tre anni e mezzo senza mai pretendere nulla?”.

Si dice che il cantante abbia iniziato a scrivere i diari il 20 giugno 1976, quando venne a conoscenza della gravidanza. Le pagine esplorano anche la sua infanzia a Zanzibar, dove nacque come Farrokh Bulsara da genitori di etnia parsi, e la sua esperienza in un collegio in stile britannico in India. Raccontano anche come la famiglia fu costretta a fuggire da Zanzibar durante la rivoluzione del 1964, prima di stabilirsi nel Middlesex, nella zona nord-occidentale di Londra. Freddie scrisse la sua ultima annotazione sul taccuino il 31 luglio 1991, mentre la sua salute stava peggiorando. Morì all’età di 45 anni di polmonite bronchiale causata dall’AIDS.