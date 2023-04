Freddie Mercury, all’asta 1500 oggetti personali

A tutti i fan sfegatati dei Queen e in particolare di Freddie Mercury: questo è il vostro momento. La casa d’aste Sotheby’s ha infatti annunciato che quest’estate inizierà la vendita di circa 1500 oggetti provenienti dalla casa londinese di Mercury, rimasta intonsa in questi ultimi decenni dopo la morte del cantante. Speriamo che nel frattempo abbiate messo qualche soldino da parte.

Tra gli oggetti del lotto il più stimato è Type of Beauty, quadro del pittore francese James Tissot, di cui ci si aspetta una vendita tra i 500 e i 700 mila dollari. Altre opere presenti sono dipinti e schizzi su carta di Picasso e Matisse. Per i fan dei Queen però gli oggetti più preziosi saranno sicuramente le bozze – scritte a mano – dei testi di We Are the Champions e Killer Queen; Sotheby’s si aspetta che la cifra di vendita si aggiri tra 250 e 375 mila dollari.

Non preoccupatevi però, ci sono anche oggetti più abbordabili, tra i 500 e i 750 dollari. Parliamo di un pettine per i baffi (se sognate il baffo alla Mercury, non potreste chiedere di meglio), dell’argenteria e dei gioielli di Tiffany. Per chi invece ha davvero risparmiato in questi anni, con una cifra tra i 75 e i 100 mila dollari, c’è l’imperdibile occasione di accaparrarsi la corona che Mercury indossava durante i bis dei concerti dei Queen ispirata alla Corona di Sant’Edoardo, il più importante tra i gioielli della Corona inglese.

Tutti gli oggetti saranno visibili alla mostra Freddie Mercury: A World Of His Own organizzata da Sotheby’s a Londra dal 5 agosto fino al 5 settembre.