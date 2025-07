Fred Again.. ha annunciato (finalmente) 5 concerti in Italia

Negli ultimi mesi erano spuntate, in maniera più o meno ufficiosa, delle date di Fred Again.. in Italia, tanto che attorno a questi eventi erano iniziati ad apparire meme su improbabili location possibili di concerti del producer inglese.

Ma alla fine, o meglio «Italia! Finalmente! Grazie al cielo!» come ha scritto sui propri social, Fred Again.. arriverà nel nostro paese. Cinque date – dal 4 al 12 settembre – che raggiungeranno Milano, Verona, Napoli, Roma e gli Scavi di Egnazia a Fasano, vicino Bari. Saranno gli unici lice del 2025 di Fred Again se si escludono le date in Asia.

«Avrei molto altro da dire su questo, ma posso dire che dopo anni che ci proviamo, finalmente arriveremo nella madrepatria dei miei fratelli Parisi per un tour insieme». Rispondono i fratelli Parisi, che di Fred Again.. sono collaboratori da ormai 6 anni: «Tutto è iniziato con un incontro nel 2019. È diventato musica. È diventato famiglia. Si è trasformato in momenti magici che ancora oggi facciamo fatica a spiegare. E ora, l’Italia: la nostra casa, la nostra ispirazione, la nostra storia. Questo non è solo un tour, è la celebrazione di questi sei anni di musica (che quasi sembrano venti), di amicizia e di tutto quello che c’è in mezzo».

Queste le date del tour. Per ricevere il codice per acquistare i biglietti bisogna iscriversi a questo link.

4 Settembre: Milano – ExMacello

5 Settembre: Verona – Castello di Villafranca

7 Settembre: Napoli – Piazza del Plebiscito

8 Settembre: Roma – Auditorium Cavea

12 Settembre: Fasano – Scavi di Egnazia