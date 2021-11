Franz Ferdinand, ascolta il nuovo singolo ‘Billy Goodbye’

I Franz Ferdinand hanno pubblicato un nuovo singolo, Billy Goodbye. Il brano farà parte del primo greatest hits della band, Hits to the Head, in uscita l’11 marzo 2022 per Domino.

Billy Goodbye è un brano in perfetto stile Franz Ferdinand, pop potente e ricco di decorazioni art rock. Insieme al singolo c’è anche un video in bianco e nero – diretto da Diane Martel, il frontman Alex Kapranos e Ben Cole – che mostra la band mentre suona in studio insieme a degli amici.

Billy Goodbye è uno dei due inediti che appariranno in Hits to the Head insieme a Curious. I brani sono prodotti da Kapranos insieme al chitarrista-tastierista Juliann Corrie e al produttore Stuart Price (già al lavoro con Dua Lipa, Madonna, i Killers e molti altri).

La raccolta uscirà in diverse edizioni (tra cui CD, cassetta e vinile in edizione limitata) e sarà arricchita dalle note del giornalista francese JD Beauvallet e da una serie di fotografie inedite. Kapranos ha raccontato com’è stato costruire la tracklist: «È come fare la scaletta per un festival. Devi suonare i pezzi che la gente vuole ascoltare. Le hit. Il che significa i singoli, ovviamente, ma anche quei pezzi che hanno un significato speciale sia per noi che per il pubblico, come Outsiders», ha detto.

«Abbiamo anche aggiunto due nuove canzoni che abbiamo registrato l’anno scorso: Billy Goodbye e Curious, entrambe co-prodotte con Stuart Price. Ho alcuni amici convinti che i “veri fan” non possiedono solo un greatest hits, ma tutta la discografia. Non sono d’accordo. Quando ero bambino, amavo le compilation dei miei genitori. Avevano Changes e Rolled Gold e gliene sono grato. Quei dischi mi hanno fatto entrare in un mondo». Ecco la tracklist di Hits to the Head.

Hits to the Head Track List

1. Darts of Pleasure

2. Take Me Out

3. The Dark of the Matinée

4. Michael

5. This Fire

6. Do You Want To

7. Walk Away

8. The Fallen

9. Outsiders

10. Lucid Dreams

11. Ulysses

12. No You Girls

13. Right Action

14. Evil Eye

15. Love Illumination

16. Stand on the Horizon

17. Always Ascending

18. Glimpse of Love

19. Curious

20. Billy Goodbye