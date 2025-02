Frankie hi-nrg mc ha portato in tv una parodia di ‘Vorrei cantare come Biagio’ di Simone Cristicchi: il video

Frankie hi-nrg mc ha proposto una parodia di un pezzo di Simone Cristicchi. È successo nella puntata di ieri di Splendida cornice, su Rai 3, con l’accompagnamento delle coriste che Willie Peyote aveva a Sanremo.

Il rapper, spesso ospite del programma del programma di Geppi Cucciari, ha rifatto Vorrei cantare come Biagio, con un tocco di Ti regalerò una rosa per la rubrica ironica “Dissing a cottimo”.

Il pezzo è diventato Vorrei cantar come Simone. Diventare come Cristicchi è la chiave per tornare al successo. “Ero marionetta rossa persa in certe ideologie risibili”, canta Frankie, “crediti, mi dicono, crediti che ce la fai, tu sentiti stocazzo che a Sanremo un giorno tornerai”. E ancora: “Mi son detto che qualcosa è da cambiare, occorre proprio una ballata piena di sociale, magari un pezzo che descrive bene un pazzo e molto educativo, come quel ragazzo”. Il finale: “Allora datemi una sedia che vi canto una tragedia e sarò come Simone Cristicchi”.

Frankie e Cristicchi hanno cantato assieme a Sanremo 2008 duettando su Rivoluzione del rapper.