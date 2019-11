Frank Ocean, il nuovo singolo è ‘In My Room’

Frank Ocean ha pubblicato a sorpresa su Apple Music il nuovo brano In My Room. La canzone, una traccia rap di due minuti, segue l’ultimo singolo DHL, pubblicato il 20 ottobre, e la collaborazione non titolata con Skepta, presentata ufficialmente ieri sera durante uno dei suoi party PrEP+.

Frank Ocean unveiling a new collab with Skepta last night pic.twitter.com/oBgtVajUSg — Blonded. (@blondedocean) November 1, 2019

La collaborazione era stata già stata anticipata su Instagram, ma ieri sera durante la festa che organizza a New York – l’ospite di ieri era Arca – Ocean ha presentato ufficialmente il brano. La serata PrEP+, che ha inaugurato lo scorso mese con i Justice.

Durante le sue ultime interviste Ocean ha rivelato che il suo nuovo album, seguito di Blonde, sarà influenzato dalla club music.