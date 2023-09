Franco Migliacci, autore di ‘Nel blu, dipinto di blu’ e ‘C’era un ragazzo’, è morto a 92 anni

È morto all’età di 92 anni il paroliere Franco Migliacci, autore dei testi di canzoni famosissime della musica leggera italiana come Nel blu dipinto di blu, C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, Tintarella di luna e Fatti manadare dalla mamma a prendere il latte.

A darne notizia su X è il giornalista e conduttore televisivo Clemente Mimun: «Franco Migliacci, paroliere di alcune tra le più belle canzoni italiane (tra cui Nel blu dipinto di blu), produttore discografico, editore musicale e talent scout, si è spento a 92 anni in una clinica romana. Accanto a lui, fino alla fine, la sua famiglia».

Nato a Mantova nel 1930, studiò a Firenze e poi si trasferì a Roma, dove diede inizio alla sua carriera nel mondo del cinema facendo la comparsa o partecipando a piccole parti in circa 18 pellicole. Successivamente lavorò ad alcuni sceneggiati per la televisione (fra cui ne Il marziano Filippo, destinato alla tv dei ragazzi) e in numerosi radiodrammi, diventando anche illustratore per Il Pioniere di Gianni Rodari.

Nel 1952, durante i provini del film Carica eroica, conobbe Domenico Modugno, con cui instaurò un rapporto di amicizia che lo portò, cinque anni dopo, a scrivere il testo di Nel blu dipinto di blu. Scrisse canzoni, tra gli altri, per Mina, Milva, Fred Bongusto, Rita Pavone e Patty Pravo. I successi più grandi, però, arrivarono con Gianni Morandi, con canzoni come Andavo a cento all’ora, Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, In ginocchio da te e C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones.

Migliacci non aveva mai smesso di scrivere e di essere presente nel panorama del pop nazionale: è tra le altre cose uno degli autori di T’appartengo di Ambra Angiolini.

Il commento di Gianni Morandi: «Sono profondamente commosso dalla scomparsa di Franco Migliacci. Ci eravamo sentiti anche poco tempo fa e con lui se ne va una persona che ho avuto la fortuna di incontrare e che ha cambiato completamente la mia vita e la mia carriera. A Franco, oltre alla profonda stima, mi ha sempre legato un grandissimo affetto personale. È stato lui, nei primissimi anni ’60, a convincere la casa discografica RCA Italiana a credere in me e ha scritto per me i brani più importanti della mia carriera, fino a Uno su mille che, negli anni ’80, mi ha riportato al successo dopo un lungo periodo di crisi. Gli sarò per sempre grato e sono certo che le centinaia di canzoni che ha scritto, compresa la leggendaria Nel blu dipinto di blu composta con Modugno, lo manterranno vivo nella memoria di tutti noi».