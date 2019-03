Franco Battiato, il peggio è passato

“A chi mi chiede della mia salute dico che il peggio è passato. Ora va molto meglio, sono tornato a mio agio con la pittura e talvolta mi siedo al pianoforte. Oggi sto lavorando ad un brano nuovo”.

Sono le parole rassicuranti scritte da Franco Battiato in una nota, pubblicata in occasione del 20esimo anniversario di FLEURs, che viene pubblicato in vinile in un’edizione speciale.

Le voci sulla sua salute si erano rincorse alcuni mesi fa dopo che era stata pubblicata una serie di commenti su Facebook da parte di persone in qualche modo vicine al Maestro.