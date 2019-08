Franco Battiato, il nuovo album ha un titolo e una data di uscita

Si intitola Torneremo ancora il nuovo lavoro di Franco Battiato e sarà disponibile dal 18 ottobre, pubblicato da Sony Music Legacy. L’album, il cui percorso è stato accompagnato da numerose indiscrezioni, contiene un inedito, la title track, e quattordici brani tra i più rappresentativi della sua carriera, registrati due anni fa in occasione di alcuni concerti in Italia con la Royal Philharmonic Concert Orchestra, ensemble che ha collaborato con grandi nomi della musica pop come Burt Bacharach, Tina Turner, Henry Mancini, Liza Minnelli, Sting e Stevie Wonder, e della lirica, tra cui José Carreras e Luciano Pavarotti.

Questa la tracklist in sequenza: Torneremo ancora, Come un cammello in una grondaia, Le sacre sinfonie del tempo, Lode all’inviolato, L’animale, Tiepido aprile, Povera patria, Te lo leggo negli occhi, Perduto amor, Prospettiva Nevsky, La cura, I treni di Tozeur, E ti vengo a cercare, Le nostre anime, L’era del cinghiale bianco.