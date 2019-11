Franco Battiato, guarda il video di ‘Torneremo ancora’

È uscito oggi il video di Torneremo ancora, brano inedito di Franco Battiato contenuto nella raccolta dei suoi più grandi successi riarrangiati dalla Royal Philharmonic Concert Orchestra. Potete vederlo qui sopra.

Il video è stato girato dal regista siciliano Giuseppe La Spada. Torneremo ancora è un pezzo sull’universalità della migrazione, come ha detto a Rolling Stone il co-autore Juri Camisasca: «Siamo tutti migranti fin quando non torneremo a casa alla nostra dimora ultima, come ci insegnano diverse religioni e discipline, a partire da quelle orientali». Si canta il punto di vista di chi crede che «nulla si crea, tutto si trasforma» e che «la vita non finisce, è come il sogno». Qui la nostra recensione.