Franco Battiato, è online il concerto del 2004 al Teatro Greco di Segesta

Il 29 luglio 2004 le telecamere di RAI International filmarono il concerto di Franco Battiato al Teatro Greco di Segesta, in Sicilia. Sul palco col musicista c’erano Carlo Guaitoli al pianoforte, Angelo Privitera alle tastiere e programmazione e il Nuovo Quartetto Italiano (Alessandro Simoncini primo violino, Luigi Mazza secondo violino, Demetrio Comuzzi viola, Luca Simoncini violoncello). Manlio Sgalambro tra le altre cose interpreta La mer dei Charles Trenet.

Da oggi fino al 6 gennaio il concerto è disponibile on demand sul sito di International Music, la società di produzione e organizzazione di concerti amministrata dal manager di Battiato, Francesco Cattini. Attenzione: il biglietto che costa 8,99 euro dà diritto a una sola visione. La qualità video non è quella ad alta definizione di oggi, ma è tipica delle riprese televisive dell’epoca. Il video dura un’ora e 50 minuti circa.

In scaletta ci sono brani tratti da quell’album, classici anni ’80 e non solo, cover (era reduce dal progetto Fleurs), una parentesi classica. Ecco la track list del concerto e un trailer.

Haiku

Aria di rivoluzione

Giubbe Rosse

Il re del mondo

Povera patria

Aria di neve

La canzone dell’amore perduto

Lode all’inviolato

Gestillte Sehnsucht

Oh Sweet Were The Hours

La mer (Manlio Sgalambro)

Invito al viaggio (Battiato e Sgalambro riscrivono Baudelaire)

La canzone dei vecchi amanti

Te lo leggo negli occhi

È stato molto bello

La cura

Magic Shop

Stranizza d’amuri

L’animale

E ti vengo a cercare

Stage door

La porta dello spavento supremo (Sgalambro-Battiato)

La stagione dell’amore

Prospettiva Nevski

I treni Tozeur

L’era del cinghiale bianco

Gli uccelli

Voglio vederti danzare