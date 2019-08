Francesco Zampaglione è stato arrestato per tentata rapina

Pistola (finta) e volto scoperto: il cantautore romano Francesco Zampaglione, (fratello del più noto Federico, leader dei Tiromancino) è stato arrestato ieri dopo aver tentato di rapinare una banca in zona Monteverde, Roma. Zampaglione sarebbe stato messo in fuga da un dipendente dell’istituto e successivamente seguito da uno dei clienti che ha fornito alla polizia le indicazioni per trovarlo e arrestarlo. Il 49enne non ha opposto resistenza ed è stato trasferito in carcere.

Zampaglione è stato parte dei Tiromancino fino al 2015, quando ha lasciato il progetto in seguito all’ennesima incomprensione col il fratello Federico.