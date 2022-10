Francesco Guccini torna a cantare: il nuovo album ‘Canzoni da intorto’ uscirà il 18 novembre

Francesco Guccini torna a cantare. Ritiratosi dalle scene, negli ultimi anni aveva ripetuto spesso di non essere più interessato a far canzoni. E invece il 18 novembre pubblicherà un nuovo album.

Il disco s’intitola Canzoni da intorto. Uscirà solo in formato fisico, in cinque versioni: CD, CD limited edition, vinile, vinile special edition (edizione limitata numerata e colorata) e doppio vinile con tracce strumentali.

Non si sa per ora molto del disco, nemmeno quando è stato registrato di preciso, se non che è un concept album e che questa è la copertina: