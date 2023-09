Francesco Guccini, il nuovo album ‘Canzoni da osteria’ uscirà a novembre

Dopo le canzoni da intorto, quelle da osteria. Che del resto sono da sempre la specialità della casa. Francesco Guccini ha annunciato la pubblicazione di un nuovo album intitolato appunto Canzoni da osteria.

Il disco, di cui non c’è ancora la tracklist, viene presentato come «una raccolta di canti popolari selezionati dal Maestro, rivisitati in chiave strettamente personale, per un suggestivo viaggio tra culture e tradizioni nascoste, veri e propri gioielli del repertorio nazionale e internazionale».

L’album uscirà il 10 novembre in vari formati fisici, ma non in streaming. Gli arrangiamenti sono di Fabio Ilacqua, che è anche produttore artistico con Stefano Giungato.

In attesa di ascoltarlo, ecco la copertina, la cui grafica richiama volutamente quella di Canzoni da intorto: