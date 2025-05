Francesco Gabbani è il nuovo giudice di X Factor

News Musica

Billie Eilish trionfa agli American Music Awards 2025: sette nomination, sette premi

Non decideva una giuria, ma il pubblico. Niente premi per Taylor Swift, che non ha annunciato la ‘Taylor’s Version’ di ‘Reputation’ come speravano i fan. Nel rap Eminem batte Kendrick Lamar. Doppia vittoria nel country per Beyoncé