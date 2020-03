Francesco Bianconi, il primo singolo solista ‘Il bene’ uscirà il 13 marzo

“Ed eccoci qua, a comunicare questioni di musica leggera in un momento pesante. Quanti scrupoli mi sono fatto, in questi giorni”, scrive Francesco Bianconi sul suo profilo Instagram per annunciare che Il bene, il suo primo singolo solista, uscirà il 13 marzo. “Vi confesso che piuttosto che scrivere questo messaggio, in ore così angoscianti, sono stato tentato di fare altro, ad esempio chiudermi in una stanza e urlare, o forse, meglio, guardarmi dentro, pensare a mia figlia, alla mia compagna, al futuro della mia città. La guardo dalla finestra, la mia città, e vedo una strada lucida, deserta”.

“Questo disco sono io senza filtri per la prima volta da quando faccio questo mestiere. È per questo forse che il me senza filtri a un certo punto si è svegliato e mi ha suggerito che fermarsi sarebbe peggio”, continua Bianconi. “Fermarsi per aspettare cosa? Tempi migliori? Il mercato? Questo disco è la mia vita, e questi giorni sono la mia vita”.

Il cantautore ha poi spiegato che Il bene è una delle prime canzoni scritte per il suo primo album solista – che uscirà in primavera e sarà seguito da un tour in partenza a maggio –, e che è pronta dal 15 ottobre 2018. L’ha definita una canzone “sulla fede, sulla voglia di cambiare, sulla necessità di portare il fuoco, come diceva un famoso scrittore, mentre tutto crolla”.