Francesco Bianconi, il primo disco solista arriva in primavera

Come anticipato lo scorso dicembre, il leader dei Baustelle Francesco Bianconi pubblicherà un album solista. Il disco, di cui ancora non si sa il titolo, uscirà in primavera e sarà presentato al pubblico con con un tour in partenza a maggio.

“Arriva in primavera il mio primo disco”, ha scritto Bianconi sui suoi canali social. “Vorrei dire la verità (nient’altro che la verità), raccontarvi i fatti, addurre prove, parlarvi di musica suonata e sentita suonare, di vita vecchia e di giorni nuovi, uomini, mostri e pianoforti. Ci sarà tempo. Per adesso, con gioia, vi annuncio le prime date in cui lo presenterò dal vivo”.

Il tour partirà il 6 maggio 2020 con la data zero prevista al Teatro dell’Aquila di Fermo, per poi proseguire il 10 maggio al Teatro Dal Verme di Milano, l’11 maggio al Teatro Verdi di Firenze e il 13 maggio al Teatro Valli di Reggio Emilia. Le ultime due date confermate finora saranno all’Auditorium Parco della Musica di Roma il 15 maggio e il 18 maggio alle OGR di Torino. I biglietti sono già in vendita su TicketOne.