Francesco Bianconi canta ‘L’ultima luna’ di Lucio Dalla per 33 giri Italian Masters

Riparte 33 giri Italian Masters, la serie di Sky Arte dedicata agli album che hanno fatto la storia della musica italiana. Protagonisti e testimoni dell’epoca raccontano otto dischi, da Giorgio Gaber e Mia Martini ai Subsonica e ai Negramaro.

La prima puntata della nuova stagione, in onda stasera alle ore 21.15, è dedicata a DallAmeriCaruso, l’album dal vivo del 1986 di Lucio Dalla. Maurizio Biancani e il produttore Roberto Costa riascoltano le tracce, tra cui la prima versione per pianoforte e voce incisa da Lucio Dalla di Caruso, facendo riemergere ricordi e particolari. Ci sono anche il chitarrista Ricky Portera e il tastierista Aldo Fedele.

Si ascolterà fra altre cose L’ultima luna di Dalla interpretata da Francesco Bianconi accompagnato al pianoforte da Angelo Trabace. Una curiosità: presente nelle versioni su doppio vinile e doppia cassetta, la canzone venne tagliata dall’edizione su CD di DallAmeriCaruso.

Ecco la versione integrale della cover di Bianconi:

Alle 22.05 andrà in onda la seconda puntata, dedicata a Smalto di Nada, l’album di Amore disperato. Nelle puntate successive della sere prodotta da Sky Arte e realizzata da Except, per la regia di Pepsy Romanoff, si parlerà di Eppure soffia di Pierangelo Bertoli, La mia generazione ha perso di Giorgio Gaber, Morirò d’amore di Giuni Russo, Microchip Emozionale dei Subsonica, Nel mondo di Mia Martini, Mentre tutto scorre dei Negramaro.