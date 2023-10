Francesca Michielin canta ‘Bellissima’ con Ambra: «È una canzone armonicamente molto complessa»

Mettiamola così: X Factor 2023 ha centrato la sua prima hit. Non in classifica, ma nella conversazione sui social. Non l’ha fatto con una canzone di uno dei concorrenti, ma con un pezzo che è in classifica da 60 settimane: Bellissima.

Com’è noto, dopo l’esecuzione nella prima puntata dei Live da parte di Matteo Alieno, Morgan ha definito il pezzo di Annalisa «di grande banalità dal punto di vista armonico». C’è stata la risposta di Davide Simonetta, produttore e co-autore della canzone: «Mai un successo e spiega cose. Che mondo splendido».

Su Rolling Stone, Morgan ha poi inserito il dibattito attorno alla canzone nel più ampio contesto dello stato di salute della critica, della musica e della discografia italiana: «Non sarà che forse ci sono delle lobby? O semplicemente un’industria discografica limitata e clientelista?».

Ieri sera il colpo di scena: Francesca Michielin e Ambra, in queste settimane rispettivamente conduttrice e giudice di X Factor, hanno cantato Bellissima a Milano. «Non riprendete questo momento», ha detto Michielin al pubblico dopo aver citato Morgan. E poi: «È una canzone armonicamente molto complessa. Io ci tengo a dirlo perché non posso parlare quando sono là (a X Factor, durante la trasmissione, ndr). Voi potete parlare», ha detto rivolta ad Ambra, che le ha preso il microfono tra le risate generali: «Manco io posso parlare».

Ancora Michielin: «Questa canzone parte con un primo grado (della scala, ndr) che è Fa». Inizia a cantare il pezzo fino a “E non me lo merito”: «Re minore, sesto grado, bomba».

È successo durante la serie di concerti di Francesca Michielin chiamata Suono di sabato all’Arca, sei appuntamenti settimanali nel locale milanese fino al 2 dicembre in cui la cantautrice, accompagnata da band e ospiti, canta, suona e parla in un’atmosfera più da jam che da concerto tradizionale.

Lanciamo un appello: a questo punto, dopo Laura Pausini ed Elodie, l’ospite della terza puntata Live di X Factor non può che essere Annalisa.

I video: