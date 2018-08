Frah Quintale, il video backstage di Rolling Stone

Niente algoritmi, strategie social e visualizzazioni: Frah Quintale ha trovato il successo grazie al passaparola e a un tour infinito che l’ha portato su palchi sempre più grandi e di fronte a un pubblico sempre più diversificato. «Si è sparsa la voce che ci si diverte», ci ha detto nell’intervista pubblicata su Rolling Stone di agosto. «I ragazzi mi dicono che mi vedono a mio agio sul palco, che do l’idea di divertirmi. Per me questo è aver fatto gol».

Ha iniziato con il rap – sia nel duo Fratelli Quintale che nei suoi primi EP da solista – e si è avvicinato sempre di più alla canzone d’autore, e nel suo esordio Regardez Moi racconta un mondo di feste, amici e ragazze con uno stile un po’ anni ’90 che a noi ha ricordato Neffa. «Prima c’era molto di più l’appartenenza alla crew, il fatto di toccare un po’ dei canoni del rap… Adesso racconto un po’ più di me, storie molto più personali». Potete vedere il video backstage dell’intervista a Frah Quintale in cima all’articolo.