Frah Quintale, da Brescia con amore

«C’è un sacco di Brescia in me, lo dico sempre. Ho pure questo accento che non mi si leva, e di sicuro non cerco di nasconderlo». È un Frah Quintale in versione “guida” quello che ci porta nei luoghi della sua città per farci vedere dove è cresciuto, che posti ha frequentato e dove sono nati i suoi primi pezzi. E dove ha fatto uno dei concerti che ama di più, quello in piazza della Loggia, nel 2018: «È stato un bellissimo ritorno a casa».

E poi il Castello medievale, la stazione e le vie della movida, il centro storico e i quartieri della periferia. Dai primi passi tra rap e graffiti ai concerti della consacrazione, una passeggiata con Frah Quintale lungo le strade dove è nato il suo street pop.

Tutto questo è il nuovo episodio di ‘Luoghi, suoni e parole’, format prodotto da TIMVISION e Rolling Stone in cui i protagonisti della canzone italiana si raccontano in prima persona ripercorrendo la strade delle loro città, dove tutto è cominciato, dove sono diventati adulti e artisti. Cliccate qui per l’episodio completo, buona visione!