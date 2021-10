Fra poco meno di un mese Ed Sheeran farà un live per 400 persone a Milano

Un concerto di Ed Sheeran in Italia per 400 persone, fra meno di un mese. Accadrà a Milano, dove il cantautore inglese, che ha pubblicato oggi il nuovo album =, si esibirà per un pubblico selezionato.

La data è il 25 novembre. Non si sa ancora quante canzoni suonerà: l’evento è presentato come “speciale evento live di Ed Sheeran”. I biglietti non verranno messi in vendita nei circuiti tradizionali, ma estratti fra chi da oggi fino al 16 novembre comprerà = in CD o vinile presso il sito MondadoriStore o presso il Mondadori Megastore di Piazza Duomo a Milano. L’acquisto dà diritto a un codice che poi viene “giocato”. A questo link trovate il regolamento completo.

Poco più di un mese fa, Sheeran ha annunciato un tour europeo che si terrà tra aprile e settembre 2022 da cui è almeno per ora esclusa l’Italia. Positivo al Covid, la scorsa settimana ha dovuto rinunciare ad essere ospite a Che tempo che fa, dov’è apparso solo in video.

Secondo il suo manager Stuart Camp, Sheeran ha già canzoni pronte per un altro album. In un’intervista al Sun ha detto che il cantante girerà il mondo per tre, quattro anni e che ne frattempo pubblicherà un nuovo disco. «Bisogna convincerlo a non pubblicare un altro album una settimana dopo questo», ha detto scherzando Camp per far capire quant’è prolifico l’artista. Ecco intanto =: