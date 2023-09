Piogge in Nevada: migliaia di persone bloccate nel fango al Burning Man

L’edizione 2023 del Burning Man si è trasformata in un incubo. Migliaia di persone che stavano partecipando al festival che si svolge ogni anno nel deserto di Black Rock sono infatti rimaste bloccate dopo che il maltempo che si è scatenato sul deserto del Nevada ha trasformato la location in un cumulo di fango.

A causa delle densissime piogge, le strade in entrata e in uscita da Black Rock City, dove si svolge il festival, sono state chiuse, così come gli aeroporti della zona. Chi si trovava lì, insomma, deve rimanerci.

«Aiutatevi a vicenda e cercate di rimanere al sicuro», hanno twittato gli organizzatori venerdì sera. «Il cancello e l’aeroporto dentro e fuori Black Rock City rimangono chiusi. Per il momento l’entrata e l’uscita sono sospese. Le condizioni metereologiche avverse continueranno per tutta la notte e fino a sabato».

Burning Man 2023 is now declared a national emergency by the US government. Over 70,000 people are stranded at Black Rock City in Nevada.

Gli organizzatori hanno poi avvertito sabato pomeriggio: «Non recatevi a Black Rock City! L’accesso alla città è chiuso per il resto dell’evento e verrete fatti tornare indietro». Gli organizzatori hanno raccomandato inoltre a coloro che erano intrappolati nel Black Rock Desert di «conservare cibo, acqua e carburante e di ripararsi in uno spazio caldo e sicuro».

Il Burning Man è un evento della durata di otto giorni nel Deserto Black Rock nello Stato del Nevada e nasce come un festival contro-culturale dove il pubblico possa creare una nuova comunità isolata, ideale e autosufficiente in cui sia libero di sperimentare il sé, anche attraverso l’uso di droghe. Il festival, inoltre, non prevede una vera e propria line-up, e sono infatti gli stessi avventori a organizzare concerti, mostre d’arte, performance, workshop senza l’obbligo di segnalarli all’organizzazione. A ogni edizione vengono create maestose opere e sculture che vengono successivamente date alle fiamme.

Il Burning Man durerà fino al 4 settembre, con il festival che si conclude come sempre con l’incendio annuale di un enorme fantoccio alto più di 12 metri; non è chiaro se questa tradizione verrà annullata a causa del tempo.