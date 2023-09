Forse non siete pronti al nome del terzo figlio di Grimes e Elon Musk

Il rapporto tra Grimes e Elon Musk potremmo definirlo quantomeno particolare. I due si sono frequentati dal 2018 e 2022 e dalla loro relazione sono arrivati due figli, un maschio dal nome X Æ A-Xii e una femmina – avuta via madre surrogata – chiamata Exa Dark Sideræl Musk. Il nome della figlia è poi stato cambiato da Grimes in una singola lettera, la Y, che per l’artista canadese sta per ‘perché?’ o anche solamente ‘?’ (ma qui il governo americano ha deciso che era troppo, non dando il permesso per depositare quel nome all’anagrafe).

Ora, stando ad una nuova biografia sul magnate americano scritta da Walter Isaacson, la coppia in realtà ha avuto un terzo figlio che non è stato mai rivelato al pubblico. Il terzo figlio – ok, siete pronti? – si chiama Techno Mechanicus, ma è soprannominato Tau. L’età di Techno (a noi piace chiamarlo così) non è stata svelata.

La notizia arriva a pochi giorni da un tweet – ora cancellato – di Grimes che chiedeva a Musk di «lasciarmi vedere mio figlio», anche se non è chiaro a quale dei due figli la musicista si stesse riferendo.