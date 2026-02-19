 Foo Fighters, il nuovo album ‘Your Favorite Toy’ uscirà ad aprile | Rolling Stone Italia
Tornano

Foo Fighters, il nuovo album ‘Your Favorite Toy’ uscirà ad aprile

Qui sotto si ascolta il nuovo singolo, che dà il titolo al disco. «È stata la scintilla che ha dato vita all’insieme di canzoni che abbiamo registrato, ha un’energia nuova», dice Dave Grohl

di
Foo Fighters

Foto: Elizabeth Miranda

I Foo Fighters hanno annunciato l’uscita del nuovo album. Si intitola Your Favorite Toy e sarà pubblicato il 24 aprile. È preceduto dalla title track, che si può ascoltare qui sotto.

La canzone, dice Dave Grohl in un comunicato «è stata la chiave per definire il suono del nuovo album. È nata quasi per caso, dopo oltre un anno passato a sperimentare con sonorità diverse, e il giorno in cui ha preso forma ho capito che dovevamo seguire quella direzione. È stata la scintilla che ha dato vita all’insieme di canzoni che abbiamo registrato per questo disco. Ha un’energia nuova».

Nella track-list del disco, che trovate qui sotto, è compresa Asking for a Friend, pubblicata a ottobre. L’album è stato registrato interamente in casa ed è co-prodotto dalla band con Oliver Roman. La formazione che affianca Dave Grohl è la classica con Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffee, con Ilan Rubin alla batteria.

I Foo Fighters hanno lanciato il Take Cover Tour. Si esibiranno agli I-Days di Milano il 5 giugno, all’Ippodromo Snai La Maura. In apertura Idles e Fat Dog.

Foo Fighters - Your Favorite Toy (Lyric Video)

La copertina e la tracklist dell’album:

 

Caught in the Echo
Of All People
Window
Your Favorite Toy
If You Only Knew
Spit Shine
Unconditional
Child Actor
Amen, Caveman
Asking for a Friend
 

