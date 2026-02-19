Foo Fighters, il nuovo album ‘Your Favorite Toy’ uscirà ad aprile

I Foo Fighters hanno annunciato l’uscita del nuovo album. Si intitola Your Favorite Toy e sarà pubblicato il 24 aprile. È preceduto dalla title track, che si può ascoltare qui sotto.

La canzone, dice Dave Grohl in un comunicato «è stata la chiave per definire il suono del nuovo album. È nata quasi per caso, dopo oltre un anno passato a sperimentare con sonorità diverse, e il giorno in cui ha preso forma ho capito che dovevamo seguire quella direzione. È stata la scintilla che ha dato vita all’insieme di canzoni che abbiamo registrato per questo disco. Ha un’energia nuova».

Nella track-list del disco, che trovate qui sotto, è compresa Asking for a Friend, pubblicata a ottobre. L’album è stato registrato interamente in casa ed è co-prodotto dalla band con Oliver Roman. La formazione che affianca Dave Grohl è la classica con Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffee, con Ilan Rubin alla batteria.

I Foo Fighters hanno lanciato il Take Cover Tour. Si esibiranno agli I-Days di Milano il 5 giugno, all’Ippodromo Snai La Maura. In apertura Idles e Fat Dog.

Foo Fighters - Your Favorite Toy (Lyric Video)

Guarda questo video su YouTube

La copertina e la tracklist dell’album:

Caught in the Echo

Of All People

Window

Your Favorite Toy

If You Only Knew

Spit Shine

Unconditional

Child Actor

Amen, Caveman

Asking for a Friend

